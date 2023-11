Fi: Ferrante, ‘100mila tessere, è boom di iscrizioni’

Novembre 19, 2023

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Passare da poco più di 5 mila tessere del 2022 a 100 mila del 2023 è un risultato straordinario, oltre ogni più rosea aspettativa”. Così in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al Mit e responsabile nazionale adesioni di Forza Italia.

“Certamente la perdita del nostro amato presidente Berlusconi ha rinsaldato, con un vero travolgimento affettivo, lo spirito e la passione dei suoi elettori e simpatizzanti. A ciò si aggiunga la buona azione di governo che Forza Italia sta dimostrando alla guida del Paese con le sue notorie ricette liberali in economia e di sano europeismo ed atlantismo in politica estera. Ha certamente contribuito l’esserci confermati nel ruolo stabilizzatore e baricentrico nel centrodestra e in generale nello scacchiere politico italiano. Siamo l’unico vero centro, tassello imprescindibile del centrodestra, unica e autentica espressione in Italia del Partito popolare europeo”.

“Infine – va avanti Ferrante -, ha inciso notevolmente anche la leadership saggia, inclusiva, ferma e autorevole di Tajani, specie in un contesto di destabilizzazione seguita alla perdita del nostro grande presidente. La leadership di Tajani non ha bisogno di essere rafforzata. L’ha conquistata a esito di un percorso politico fatto di coerenza, passione, equilibrio, altissimo senso dello stato e delle istituzioni. Tajani, che ha collaborato lealmente col presidente Berlusconi per 30 anni, è una persona che ha fatto dell’umiltà e della moderazione la cifra del suo impegno politico. Sono certo che affronterà il congresso nazionale a testa alta, forte degli ottimi risultati politici e partitici sinora raggiunti”.