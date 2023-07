Fi: Ferrante, ‘a Tajani tessera n.2, è guida saggia, esperta e lungimirante’

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Ed oggi con orgoglio ed un pizzico di emozione ho consegnato la tessera n. 2 di Forza Italia al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. La comunità politica di Forza Italia vede in lui una guida salda, saggia, esperta, lungimirante. Un uomo, prima che un politico, che è stato per 30 anni leale soldato del Presidente Silvio Berlusconi e che mi auguro, dopo il Consiglio Nazionale, ci guiderà in un percorso tanto complesso quanto avvincente”. Lo scrive sui social Tullio Ferrante, Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia.