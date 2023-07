Fi: Ferrante, ‘nostra identità nota da sempre e rispettata da alleati’

Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Con Forza Italia, Silvio Berlusconi ha unito mondi che prima non avevano un filo comune; ha unito la migliore tradizione democratico cristiana e quella socialista-riformista con la destra post missina e la Lega autonomista. Ha coagulato tutto ciò che era alternativo alla sinistra. Pertanto non avvertiamo nessuna necessità di distinguerci poiché la nostra identità liberale, popolare, europeista è nota da sempre, viene rispettata dagli alleati e spesso fatta propria anche da chi per anni l’ha avversata”. Così Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia, in una intervista a Il Tempo.

“È scritta in quasi 30 anni di storia politica – ha concluso – ed è palese nelle grandi riforme che abbiamo realizzato e nelle relazioni internazionali che Silvio Berlusconi e Antonio Tajani hanno saputo costruire dal 1994 a oggi”.