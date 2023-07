Fi: Ferrante, ‘partito si mobilita per radicamento su territorio’

Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “È la seconda due giorni dedicata al tesseramento che Forza Italia organizza in poco più di un mese”. Così Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia, in una intervista a Il Tempo, a proposito della due giorni di tesseramento organizzata dal partito azzurro in questo fine settimana. “È la dimostrazione – ha proseguito – che il nostro partito, pur scosso dalla dolorosa perdita del suo fondatore, non tira i remi in barca ma si mobilita e prosegue nella sua missione di radicamento territoriale e di costante contatto con elettori e simpatizzanti, così presidiando il campo centrista alternativo alla sinistra. Un campo che risulta sempre più appetibile per gli elettori delusi da una sinistra populista e da un terzo polo ormai in frantumi”.

“Non vedo tensioni all’orizzonte. L’apertura della stagione congressuale risponde a uno specifico obbligo statutario conseguente alla perdita del presidente. Il segretario nazionale, Antonio Tajani, ha dichiarato la sua preferenza, più che fondata, per un congresso che si tenga prima delle elezioni europee, così da arrivare a questo importante test con una leadership forte, unitaria e legittimata dal congresso”, ha concluso Ferrante.