Fi: Gasparri, ‘berlusconismo c’è come il gollismo in Francia’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Il messaggio è: Forza Italia c’è, il berlusconismo come progetto, come programma, come visione della società, imprese, lavoro e giovani è una realtà come lo è stato il gollismo in Francia, che a volte ha vinto altre non l’ha fatto. Come in Francia il gollismo è diventato una componente stabile del panorama politica, il berlusconismo sarà una componente stabile, impareggiabile, insostituibile in Italia”. Lo dice Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di palazzo Madama, durante la presentazione della tre giorni di Gaeta del partito azzurro.

“Sarebbe un tradimento di Berlusconi e del berlusconismo se passassimo il tempo a piangere, lo abbiamo fatto anche nel dolore, e non più a impegnarci”, conclude Gasparri.