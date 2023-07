Fi: Gasparri, ‘da famiglia volontà di proseguire ciò che Berlusconi aveva avviato’

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Non avevo dubbi sulla continuità dei progetti di sviluppo a livello europeo e internazionale del gruppo Mediaset con il nuovo progetto MFE-MediaForEurope. Le parole di Pier Silvio Berlusconi sono importanti e positive per tutto il sistema produttivo italiano e direi per tutto il nostro Paese, che deve guardare con orgoglio a questa impresa, che è una delle realizzazioni più importanti di Silvio Berlusconi, poi proseguita e ampliata dai suoi figli”. Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.

“I profeti di sventura avevano già annunciato la fine di tutto: ‘Forza Italia chiuderà, Mediaset sarà venduta ad altri’. Invece le parole di orgoglio e di fierezza di Pier Silvio Berlusconi, pronunciate oggi, hanno una grande rilevanza per tutto il Paese. Perché dimostrano la volontà della famiglia di proseguire nel campo imprenditoriale ciò che Silvio Berlusconi avviò molto tempo fa. Ma sono un messaggio anche per noi che continuiamo in politica da berlusconiani l’opera del nostro leader. E queste affermazioni smentiscono, una volta di più, tutti coloro che vorrebbero l’evaporazione di realtà politiche, ma anche di realtà imprenditoriali che fanno parte della storia e della realtà italiana e faranno parte anche del futuro italiano”, conclude il vice presidente del Senato in quota Fi.