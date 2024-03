Fi: Gasparri entra in Commissione Giustizia e in Antimafia**

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, ha reso noto che è entrato a far parte della Commissione Giustizia del Senato e della bicamerale Antimafia. Nel corso di una breve conferenza stampa in sala Nassiriya, l’azzurro ha spiegato: “in qualità di capogruppo ho deciso, in questa fase della legislatura di entrare a far parte della Commissione Giustizia, proprio per sottolineare la priorità che per Forza Italia hanno le tematiche della riforma della giustizia, la Commissione dove il capogruppo è il senatore Zanettin”. “Voglio -ha detto- contribuire alla riforma della giustizia”.

Gasparri ha inoltre aggiunto che sarà anche al lavoro nella bicamerale dell’Antimafia: “Ho appena comunicato al presidente del Senato che avendo la senatrice Ternullo lasciato la Commissione Antimafia, io sono entrato a farne parte”. “La ringrazio -aggiunge- per aver favorito questo breve turnover per tutto il periodo nel cui ci saranno delle audizioni e delle vicende sulla questione della Procura di Perugia” sui dossieraggi.

“Andrò in Commissione a sollecitare, a investigare, a svolgere una funzione che secondo me è prioritaria”, ha assicurato. Poi Gasparri ha spiegato come il ruolo della Bicamerale sia in questo momento bastevole per indagare sulla vicenda: “Le commissioni future, come abbiamo detto, si potranno fare, figurarci se siamo contrari a fare una commissione su uno scandalo così grave. Ma voi sapete, perché seguite la vita del Parlamento, c’è la legge, poi c’è la Camera, poi c’è il Senato, poi c’è la Commissione”.