Fi: Gasparri, ‘resta punto riferimento, per la guida? Una squadra’

Giugno 19, 2023

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Berlusconi non aveva bisogno di verifiche statutarie per la conferma di una leadership indiscussa. Ora invece ovviamente l’applicazione delle regole dello Statuto diventa fondamentale. E Antonio Tajani ha saggiamente avviato un percorso che avrà le sue tappe e che consentirà a chiunque di esprimersi liberamente”. Lo dice Maurizio Gasparri, parlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Senato, in un’intervista al giornale ‘Beemagazine’.

“C’è molta discussione sulla eredità di Berlusconi. Gli sono stato vicino, accanto, e ho quindi potuto apprezzare le sue capacità, la sua umanità. Altri invece lo descrivono in maniera molto negativa e non posso condividere queste opinioni. Forse sono condizionato dall’amicizia e dalla vicinanza, ma per me resta un principale insegnamento: coltivare i rapporti umani quanto si debbono coltivare gli obiettivi politici”.

“Siamo nel governo, andiamo avanti con il governo, che durerà fino alla fine della legislatura e speriamo di avere un ruolo importante anche quando si decideranno gli equilibri degli anni successivi al 2027”, conclude.