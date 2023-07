Fi giovani, nominati nuovi coordinatori locali in Sardegna

Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “È stato appena presentato a Oristano il nuovo gruppo dirigente sardo di Forza Italia Giovani, a seguito delle designazioni del coordinatore nazionale del movimento giovanile azzurro, Stefano Benigni, ratificate assieme al coordinatore regionale Josuè Melis. In campo, quindi, i cinque nuovi coordinatori provinciali e metropolitani, oltre che i sei responsabili di settore della Sardegna. Si tratta di Marco Dettori, vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Sassari, Alessia Usai, coordinatrice provinciale di Cagliari e responsabile dei dipartimenti, Federico Sanna, coordinatore provinciale di Oristano, Alessandro Mulas, coordinatore provinciale di Nuoro, Alessandro Vincis, coordinatore della Città metropolitana di Cagliari e responsabile dell’organizzazione, Alessio Carta, coordinatore regionale di Studenti per le Libertà, Edoardo Trogu, responsabile della comunicazione, Andrea Saiu, responsabile degli enti locali, Manuel Mainetti, responsabile della formazione.

“Dallo scorso aprile – afferma il coordinatore regionale Josuè Melis – siamo a lavoro per trovare le figure migliori provenienti dal mondo delle università, del lavoro, delle amministrazioni locali e per riorganizzare il movimento giovanile azzurro in Sardegna, la casa naturale di tutti i giovani che si riconoscono negli ideali di libertà e nei valori popolari ed europeisti a cui Silvio Berlusconi ha dato voce fin dal 1994. Siamo felici della nuova struttura che abbiamo creato in accordo con il nostro coordinatore nazionale Stefano Benigni e col nostro coordinatore regionale Ugo Cappellacci, una squadra fatta di talenti e competenze che premia il merito e la militanza”. In conclusione Melis afferma che: “Saremo presenti e protagonisti anche a Gaeta in vista della Festa nazionale dei giovani di Forza Italia, Azzurra Libertà, dell’ 8, 9 e 10 settembre”.

(Adnkronos) – “Anche in Sardegna abbiamo messo in campo i nostri giovani migliori, che hanno già dimostrato sui territori il loro valore, e che sono pronti a mettersi in gioco per il rilancio di Forza Italia”, commenta Stefano Benigni, deputato e coordinatore nazionale di Forza Italia giovani. “Hanno entusiasmo, passione, grandi capacità e una forte determinazione. Sono certo che sapranno portare avanti le nostre battaglie, dando voce e rappresentanza ai tanti giovani sardi che si riconoscono nei nostri valori e nelle nostre idee”, conclude.

“Confidiamo molto nel contributo di entusiasmo, di idee e di valori del movimento giovanile e siamo certi che saprà interpretare con grande determinazione vecchie e nuove battaglie, riavvicinando molti giovani alla politica e formando la classe dirigente di domani”, dichiara il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna, Ugo Cappellacci.