Fi: il ‘testamento politico’ di Berlusconi, Tajani presenta a gruppi documento programmatico**

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – Un documento programmatico, che ha il valore di un manifesto politico. Lo sta preparando Antonio Tajani, numero due di Forza Italia, insieme ai vertici azzurri, dove viene indicata la strategia futura del partito nel segno del suo fondatore Silvio Berlusconi e in vista delle prossime scadenze elettorali, a cominciare dalla europee. La bozza del testo, raccontano, è sul tavolo della riunione (ancora in corso) dei gruppi forzisti di Camera e Senato. Il documento che per qualcuno rappresenta una sorta di testamento politico del Cav, potrebbe essere consegnato oggi a tutti i parlamentari e sarà approvato al Consiglio nazionale convocato il 15 luglio.