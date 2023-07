Fi: in documento programmatico spunta elezione diretta premier, in bozza non c’era**

Luglio 7, 2023

Roma 7 lug. (Adnkronos) – L’elezione diretta del premier è una delle priorità di Forza Italia. La riforma spunta nel manifesto programmatico del partito approvato oggi dal Comitato di presidenza in vista del prossimo Consiglio europeo del 15 luglio, che ufficializzerà la reggenza di Antonio Tajani. L’argomento, però, non era previsto nella bozza dello documento politico visionato dall’Adnkronos e consegnato dal coordinatore nazionale forzista all’ultima riunione dei gruppi parlamentari: compare ora nella versione definitiva del testo. ”L’ambizioso progetto di riforme” elencato fin qui ”richiede, infine, per essere attuato, una cornice istituzionale che assicuri stabilità e rappresentatività”, si legge nell’ultimo passaggio del documento dove viene ricordato che ”68 governi in 74 anni di storia repubblicana sono una delle ragioni per le quali è stato molto difficile fino ad oggi impostare politiche di lungo respiro”.

Da qui la necessità del ‘premierato’, riforma fortemente voluta anche da Giorgia Meloni ma che fu proposta già 28 anni fa, per la prima volta, dal Cavaliere: ”Il presidente Berlusconi per primo ha indicato fin dal 1995 la strada di una riforma che prevede l’elezione diretta della guida dell’esecutivo. E’ la strada -viene sottolineato- che sta seguendo il governo Meloni e sulla quale, nell’interesse del Paese, ci auguriamo vi sia un concorso costruttivo di maggioranza e opposizione”.