Fi: Lombardia migliore, ‘adesione Rota sua scelta, noi avanti con programma’

Ottobre 27, 2023

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo preso atto della scelta di Ivan Rota di uscire dal nostro gruppo e di aderire a quello di Forza Italia, entrando quindi così direttamente a far parte della maggioranza dell’attuale governo lombardo a sostegno del presidente Fontana, in un partito in cui decide di riconoscersi. Rispettiamo la sua decisione individuale, inviandogli auguri di buon lavoro e sperando che i contenuti su cui ci siamo finora proficuamente impegnati insieme, prima nella stesura del programma elettorale e poi nelle attività in Consiglio, vengano condivisi quanto più possibile anche dal suo nuovo Gruppo in cui si siederà dalla prossima seduta portando una visione nuova tramite i nostri argomenti”. Lo scrivono in una nota unitaria i consiglieri di Lombardia Migliore, Manfredi Palmeri, Luca Ferrazzi e Martina Sassoli.

“In particolare -aggiungono i consiglieri- sui temi cruciali relativi a Trasporti, Infrastrutture e Sanità avendo sempre avuto noi e lui una posizione diversa da quella della Giunta Fontana, confidiamo che questa possa essere un’occasione per aumentare le opportunità di confronto concreto al fine di dare le migliori risposte possibili ai lombardi. Su questo, come abbiamo dimostrato in questi primi mesi di Legislatura, rimaniamo sempre disponibili partendo dal nostro programma elettorale con cui siamo stati eletti e che continuiamo a impegnarci a portare avanti con determinazione, in coerenza col mandato ricevuto dagli elettori”.