Fi: lunedì conferenza stampa con Tajani su festa nazionale, 29/9 ‘Berlusconi day’

Settembre 24, 2023

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Lunedì, alle 11, in Sala Colletti – presso la Camera dei deputati in via Uffici del Vicario 21 – si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’evento ‘Paestum: una grande storia, un futuro di libertà’, la festa nazionale di Forza Italia che si articolerà nelle giornate del 29, 30 settembre e 1 ottobre. Antonio Tajani, segretario nazionale del partito, presenterà il programma della tre giorni, che sarà incentrata sui temi che da sempre caratterizzano il partito del presidente Silvio Berlusconi.

Si inizierà il 29 settembre con il Berlusconi Day, informa una nota del partito, “un momento importante per festeggiare la ricorrenza del compleanno del fondatore Silvio Berlusconi, ricordando i passaggi più appassionanti della vita, i successi come imprenditore, uomo di sport e politico, ma con uno sguardo al futuro, per non disperdere la sua preziosa eredita’ costituita da quei valori liberali, europeisti, riformisti che sono intramontabili e sempre attuali. Durante le giornate successive, ci saranno tavole rotonde, dibattiti e confronti tra la classe dirigente del partito e autorevoli ospiti del mondo delle imprese, con l’obiettivo di offrire spunti, proposte e idee concrete per il rilancio del Paese”.