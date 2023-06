Fi: Margherita Mencoboni nominata neo responsabile Marche nord

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Margherita Mencoboni nominata neo responsabile Marche nord per Forza Italia: “la grande riorganizzazione del partito voluta fortemente dal presidente Berlusconi su tutto il territorio nazionale sta prendendo forma”, commenta il commissario regionale di Fi Francesco Battistoni.

“‘Gli enti locali – ha precisato – sono di estrema importanza e dedicare una persona che si occupi dei rapporti con loro è di estrema sensibilità anche nell’ottica di indicare un portabandiera di Forza Italia per ogni comune indispensabile per avere un quadro di insieme della Regione. Una squadra radicata fortemente su territorio e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini è la ricetta giusta in vista delle prossime elezioni europee'”.

“Margherita – ha continuato – è consigliera comunale di San Costanzo e già consigliere provinciale nella provincia di Pesaro Urbino con una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, da sempre tra le fila di Forza Italia è il profilo giusto per l’incarico che è chiamata a svolgere”.