Fi: Martusciello, ‘giovani sono futuro e forza del partito’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “I giovani di Forza Italia non sono solo il futuro di questo partito, ma anche il presente: sono la forza di questo partito. Dalla giornata di oggi potranno uscire proposte concrete che poi diventeranno idee da sviluppare, parte del nostro programma, proposte legislative”. Lo ha affermato Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, intervenendo all’evento ‘Forza Europa– Giovani, per la libertà, verso il futuro!”, in corso a Milano.

“Un partito che ha questa forza -ha proseguito- non soltanto ha avuto una grande storia, ma sicuramente ha un grande futuro. Voglio ringraziare Letizia Moratti per la grande intuizione che ha avuto e tutti i ragazzi che sono qui per dare il proprio contributo, questa è la migliore forma di partecipazione”.