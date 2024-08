Fi: Martusciello, ‘Miccichè non è aggiornato, al Sud rincorriamo leadership’

13 Agosto 2024

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “L’unica rincorsa di Forza Italia al Sud, dove il nostro partito registra una crescita a due cifre, è quella della leadership. Qui al Sud non accettiamo imposizioni dagli alleati, qui in Campania decidiamo ciò che serve al territorio in termini di rappresentanza. E ancora qui in Campania il più votato della coalizione di centrodestra è stato un esponente di Forza Italia. La lettura politica di Gianfranco, almeno per quello che accade da noi non è aggiornata”. Così il capogruppo di Fi al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, replica a Gianfranco Miccichè, che ha criticato Forza Italia per rincorrere a destra Fratelli d’Italia.