Fi: Moratti, ‘non sono d’accordo con Ronzulli su equiparazione tra Pse e Afd’

Milano, 5 dic.(Adnkronos) – “Non sono d’accordo” con le parole di Licia Ronzulli che ieri sera a margine della cerimonia organizzata a Milano dall’American Chamber of commerce in Italy, a proposito delle future alleanze politiche legate alle elezioni europee, ha detto: “Ci sono preclusioni per Afd, che io metto sullo stesso piano delle preclusioni per il Partito Socialista”. A dirlo è Letizia Moratti, in una intervista a Radio Lombardia.

“Non si possono accomunare i rappresentanti dell’estrema destra sovranista ed antieuropeista, con tratti addirittura xenofobi e neonazisti, con la storia filo-europea dei socialisti oggi responsabilmente alleati del Ppe -spiega Moratti-. Le possibili alleanze si valuteranno esito delle elezioni alla mano, ma non si potrà accogliere con gli applausi in una coalizione di maggioranza europea quelle forze, come Alternative für Deutschland, che portano avanti valori incompatibili con i nostri, che remano in direzione opposta e che lavorano contro l’Unione Europea, così come ha ribadito anche il nostro ministro degli Esteri Tajani”.