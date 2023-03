Fi: Mulé, ‘auguri a Caruso, grazie al ‘condottiero’ Micciché’

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “A Marcello Caruso, nominato commissario di Forza Italia in Sicilia, rivolgo i migliori auguri affinché con il suo lavoro tutti i militanti di Forza Italia possano ritrovarsi con serenità e condivisione. Ciò sarà possibile solo con le doti dell’umiltà e dell’ascolto che sono certo a Marcello non difettano. Nei confronti di Gianfranco Micciché, condottiero di tante battaglie che hanno scritto la storia di Forza Italia in Sicilia, non c’è parola che riesca a contenere il ringraziamento per l’amore che ha dimostrato verso gli “azzurri” anche con l’ultimo passo indietro. Sarà Marcello Caruso, per primo, a toccare la solidità del lavoro fatto facendo tesoro dei consigli che, sono certo, Gianfranco non gli farà mai mancare”. Lo dichiara Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera dei deputati e parlamentare di Forza Italia.