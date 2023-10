Fi: Mulè, ‘Fascina? Deve superare dolore che sta vivendo, Paolo Berlusconi l’ha voluta spronare’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Marta Fascina? “Deve superare il dolore che sta vivendo, nei suoi tempi e nei suoi modi, una tragedia che sta vivendo intimamente. Paolo Berlusconi l’ha voluta spronare, per quello è stato forte, le ha voluto dare una scossa”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

Come giudica la vicenda dei parlamentari del suo partito che, sembra, non abbiano versato la quota mensile per sostenere l’organizzazione di Fi? “Se ci sono stati deputati forzisti che non hanno dato il contributo mensile al partito non va bene: chi lo fa è irresponsabile. E chi non paga, non può ricoprire cariche nel partito”. Antonio Tajani ha detto che arriverete al 20% delle preferenze. E’ d’accordo? “Ha messo l’asticella molto in alto…”, conclude Mulè.