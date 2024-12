Fi: oggi Cn, partito su social ‘l’impegno di tutta la classe dirigente per costruire Italia più forte’

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Le parole del presidente Silvio Berlusconi ci ricordano che la felicità si trova nella semplicità di fare qualcosa per gli altri. Questo è lo spirito con il quale oggi si riunisce il Consiglio Nazionale di Forza Italia. Un impegno di tutta la nostra classe dirigente, con l’augurio più sincero di un Natale sereno e pieno di vicinanza, con l’impegno di fare, insieme, per costruire un’Italia più forte”. Così Forza Italia sui canali social alla vigilia del Consiglio nazionale azzurro convocato per oggi alle 14.