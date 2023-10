Fi: quattro anni fa l’addio a Bonaiuti, lunedì ricordo al Senato con La Russa, Casini e Vespa

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – Nel quarto anniversario della scomparsa di Paolo Bonaiuti il ricordo della sua figura di giornalista, deputato, senatore e uomo di governo è ancora molto presente tra i tanti che lo hanno conosciuto, stimato e apprezzato proprio per le sue doti umane e professionali. Lunedì 9 ottobre alle ore 17:00 in Senato, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a commemorarlo, dopo un messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa, saranno l’ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, il direttore Bruno Vespa, il vicedirettore di Rai Parlamento, Susanna Petruni, il direttore dei quotidiani del Gruppo Qn, Agnese Pini, e Attilio Romita, per anni conduttore del Tg1.

A moderare il convegno l’onorevole Giorgio Lainati, che insieme a Daniela Melchiorri Bonaiuti, Susanna Petruni e Alessio Zagaglia ha promosso l’iniziativa. I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming sulla web tv del Senato, disponibile sul sito istituzionale (https://webtv.senato.it) e sul canale YouTube (https://www.youtube.com/user/Senatoltaliano).