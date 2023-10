Fi: Rota, ‘inizia oggi nuova avventura che affronto con entusiasmo’

Ottobre 31, 2023

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – “Oggi inizia la mia avventura nel gruppo consigliare di Forza Italia a cui aderisco con convinzione perché ritengo sia necessario rafforzare la voce della moderazione, in particolare in questo momento storico in cui abbiamo bisogno di maggiore capacità di dialogo e di consolidare, anche in Europa, la visione liberale e popolare, attenta alla dottrina sociale della Chiesa, propria del Partito popolare europeo. Così Ivan Rota, già consigliere di Lombardia Migliore in Regione Lombardia, che da oggi siede nei banchi della maggioranza, dopo l’ingresso nel gruppo di Forza Italia-Ppe del Consiglio regionale.

“Nel mio nuovo percorso politico che ho iniziato, e proseguo con Letizia Moratti -afferma- voglio portare al gruppo consiliare di Forza Italia i temi più importanti presenti nel programma con cui si è presentata a febbraio Letizia Moratti e la sua lista civica. Agli elettori garantisco lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo, anzi, anche superiori, perché consapevole di poter essere maggiormente efficace all’interno del nuovo gruppo consiliare”.