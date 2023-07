Fi: S. Craxi, ‘anniversario Midas sia di buon auspicio’

Luglio 15, 2023

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Oggi si apre una storia nuova, è l’avvio di un percorso che trae forza, fiducia, ispirazione per il futuro dagli insegnamenti e dai valori che ci ha trasmesso Silvio Berlusconi. Auguri di buon lavoro ad Antonio Tajani, che saprà certamente onorare la fiducia di cui è stato investito. E auguri a tutti noi, che siamo chiamati a sostenerlo in questo percorso difficile, per il bene stesso di un Paese che ha fortemente bisogno di un partito come il nostro, liberale e riformista”. Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.

“Silvio Berlusconi ha avuto il grande merito di dare una casa a storie e sensibilità diverse, mettendo insieme culture affini, e non ha mai smesso di valorizzare, per quanto riguarda la mia comunità, gli apporti del socialismo riformista. Forse non è un caso che il Consiglio nazionale di Forza Italia si tenga nello stesso periodo in cui, nel lontano 1976, il Comitato centrale del Psi, all’hotel Midas di Roma, incoronava segretario Bettino Craxi, chiamato a smentire le profezie più infauste che delineavano scenari all’insegna del socialismo in via di estinzione. Che tutto ciò possa essere di buon auspicio per il cammino di Forza Italia”.