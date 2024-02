FI: Schifani, ‘partito non si chiuda, condivido appello Piersilvio Berlusconi’**

Febbraio 7, 2024

Palermo, 7 feb. (Adnkronos) – “Io ho apprezzato molto le parole di Piersilvio Berluscini, che si è stabilizzato su due direttive di marcia: avvalersi di una classe dirigente storicizzata, creata da Silvio Berlusconi, e aprire ai giovani. Io condivido l’appello di Piersilvio, anche perché sarebbe stato l’appello di Silvio Berlusconi con cui ho vissuto in simbiosi per più di 15 anni. Nel bene e nel male, in cui abbiamo vissuto momenti difficili, dall’attacco delle toghe rosse. Fino alla caduta di Prodi, abbiamo lavorato insieme, ho fatto sempre sistema con i parlamentari”. Lo ha detto il Governatore siciliano Renato Schifani intervenendo a TgCom24. “Berlusconi mi ha insegnato sempre l’ascolto – dice – bisogna ascoltare tutti, anche chi dissente e poi decidere. Questo insegnamento l’ho attuato da capogruppo. Anche da Presidente del Senato. Il regalo più bello di Berlusconi era stato quello di volermi come Presidente del senato perché mi disse: ‘Mi hai garantito stabilità nei gruppi’. Io mi muovo nella logica della cultura edel’insegnamento di Berlusconi. Bisogna parlare”. “In questo momento Fi che purtroppo ha perso Berlusconi deve fare questo sforzo e aprirsi anche al proprio interno. Non ci devono e possono essere chiusure. Non parlo di me che sono impegnatissimo nel governare la mia Sicilia, ma se il nostro partito deve superare il giro di boa deve inserire momenti dialettici al suo interno e non deve essere un partito che si chiuda. Sono certo che Antonio Tajani questo errore non lo commetterà”.