Fi: Siracusano, ‘Costa garantista vero, anche da opposizione ha dato contributo’

16 Settembre 2024

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Bentornato in Forza Italia al collega Enrico Costa, un parlamentare di valore che ha sempre dimostrato la sua preparazione e le sue competenze. Un liberale, un garantista vero, un deputato che in questi anni anche dall’opposizione ha dato il suo intelligente contributo -con diverse proposte, spesso accolte positivamente dal Governo- per costruire e migliorare la riforma della giustizia. Un’iniziativa su tutte quella che ha introdotto il sacrosanto divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. Bentornato a casa Enrico”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.