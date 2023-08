Fi: Sisto ricorda Ghedini, punto di riferimento valori Costituzione e garantismo’

Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Un anno fa ci lasciava Niccolò Ghedini, un grande amico, un illustre professionista, un punto di riferimento per la difesa dei valori costituzionali del garantismo e del giusto processo”. Lo afferma il viceministro della Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

“Resta, indelebile, il ricordo dei suoi tratti distintivi: le poche parole e il grande afflato culturale, l’amore per il diritto, l’ironia bonaria, la passione per il suo lavoro, la scrupolosità nel portarlo avanti, l’affetto saggio per Silvio Berlusconi e Forza Italia. Niccolò ci manca, mi manca. E il modo per onorare la sua memoria -conclude Sisto- è condurre in porto le sue battaglie per una giustizia davvero giusta, che metta al centro i cittadini, i loro diritti e le loro garanzie”.