Fi: Sorte, ‘rivoluzione liberale resta nostro pilastro’

Gennaio 20, 2024

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “La scomparsa del presidente Berlusconi è stata per noi colpo durissimo, ma questa comunità ha saputo reagire. Siamo passati in Lombardia da 800 a 17.000 iscritti, il nostro Gruppo in Regione è passato da 6 a 8 consiglieri regionali, abbiamo vinto il collegio del presidente Berlusconi con Adriano Galliani, che ha onorato la memoria del nostro presidente. Abbiamo lavorato sul territorio per ricostruire questa comunità e continuare il suo disegno. Oggi, un importante congresso vede Cristina Rossello e Graziano Musella aver ottenuto una sintesi di quasi 4.000 iscritti”. Così Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia, intervenendo al Congresso di Milano.

“Io -ha proseguito- ringrazio chi si impegna sul territorio, come Gianluca Comazzi e Giulio Gallera, perché sulle loro spalle poggia un pezzo importante del lavoro. Berlusconi è sinonimo di futuro, e noi dobbiamo pensare e guardare al futuro. E allora avanti con il completamento della Pedemontana, avanti con le infrastrutture, avanti con un nuovo modo di riorganizzare la sanità, mettendo al centro la telemedicina, avanti con una Forza Italia che è ancora in grado di continuare quel concetto di rivoluzione liberale. Noi dobbiamo mettere al centro queste tematiche, dal Parlamento alla Regione Lombardia, fino ad arrivare ai Comuni. Dobbiamo portare avanti quelli che sono i nostri pilastri, a partire dalla diminuzione della pressione fiscale. Noi siamo i cani da guardia contro chi pensava di aumentare le tasse sulla casa. Ecco, forse l’Italia deve riappropriarsi di questi temi. Forza Italia c’è!”.