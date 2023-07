Fi: Sorte, ‘Tajani è la persona giusta’

Luglio 15, 2023

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Oggi siamo chiamati al massimo impegno per una sfida cruciale per il futuro: rafforzare Forza Italia come l’area moderata, europeista e atlantista all’interno centrodestra, in linea con ciò che ha sempre indicato Presidente Silvio Berlusconi. Oggi i duecento delegati del Consiglio Nazionale, all’unanimità, hanno eletto alla guida del partito Antonio Tajani, già presidente del Parlamento europeo, oggi Vicepremier e Ministro degli Esteri, e’ la persona giusta per gestire con autorevolezza e saggezza questa delicata fase”. Così il deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia, Alessandro Sorte.

“Tajani ha lanciato un percorso che parte dai congressi – da quelli comuni fino al congresso nazionale – come processo di selezione e valorizzazione della nostra classe dirigente. La presenza di Martin Weber testimonia e conferma il nostro link forte con Partito Popolare Europeo e l’europeismo come uno dei nostri valori cardine. Buon lavoro a Tajani!”