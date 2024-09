Fi: Tajani, ‘Carfagna-Gelmini verso Lupi? Ok se si rafforza maggioranza, ma noi non siamo taxi’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – Sono attesi nuovi ‘acquisti’ a livello nazionale dopo Enrico Costa? ”Ieri hanno aderito tre consiglieri regionali,vedremo, ci sono altre persone con cui stiamo parlando”, ma ”Forza Italia non è nè un taxi, nè un albergo a ore”, replica Antonio Tajani, a margine di un incontro con il leader del Ppe spagnolo nella sede nazionale azzurra. ”Chi viene da noi -precisa il ministro degli Esteri- deve farlo per lavorare, non per cercare un posto, questo deve essere molto chiaro. Tutti quelli che hanno scelto di venire con noi, lo hanno fatto per partecipare alla scelta di un grande progetto politico: occupare lo spazio tra Meloni e Schlein…”.

Che ne pensa di un eventuale approdo in Noi Moderati di Maurizio Lupi delle ex azzurre Mara Carfagna, Mara Gelmini e Giusy Versace, fuoriuscite da ‘Azione’? E’ un fatto positivo se si rafforza il centro così? ”Se si rafforza la maggioranza, è sempre un fatto positivo”, taglia corto Tajani.