Fi: Tajani, ‘Chinnici va a Bruxelles, da Tamajo scelta’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Ringrazio Tamajo per il suo attaccamento ai colori, la sua scelta che ha un importante significato politico. Con la sua decisione di restare nella Giunta Schifani in Sicilia, Chinnici va in Europa”. In una conferenza stampa nella sede nazionale di Fi Antonio Tajani, annuncia la rinuncia al seggio europeo di Edy Tamajo per cedere il posto a Bruxelles di Caterina Chinnici.