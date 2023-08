Fi: Tajani, ‘Congresso di contenuti prima di europee per partito organizzato’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – ”Credo che sia giusto preparare anche le europee e le regionali e comunali con un partito organizzato dopo una scelta democratica.. Domani la segreteria nazionale deciderà la data del Congresso nazionale”, che si terrà prima del voto a Bruxelles. ”Io penso a un Congresso che deve essere di contenuti. Vogliamo far sì che diventi un momento di valorizzazione dei contenuti da presentare alle elezioni proprio perchè vogliamo essere forza di governo, come lo siamo a livello nazionale, anche a livello europeo”. Lo ha detto il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, in una conferenza stampa di presentazione della Festa nazionale di giovani azzurri a Gaeta, dall’8 al 10 settembre.

”Si deve sancire la presenza democratica forte di Fi prima che si vada al voto per presentare agli italiani una forza che vuole essere architrave della politica”, ha ammonito Tajani.