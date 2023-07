Fi: Tajani invita Weber a Consiglio nazionale, partito rimarca distanza da Lega su alleanze Ue’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Ci sarà anche il presidente del Ppe, Manfred Weber, al Consiglio nazionale di Forza Italia convocato il 15 luglio, che dovrà indicare il ‘reggente’ del partito dopo la scomparsa del suo fondatore, Silvio Berlusconi. Ad annunciarlo è Antonio Tajani, ministro degli Esteri e coordinatore nazionale forzista, che molto probabilmente sarà incoronato come presidente pro tempore del movimento azzurro. ”Manfred Weber, presidente del Ppe parteciperà al Consiglio nazionale di Fi che si svolgerà a Roma il 15 luglio, una presenza che conferma il forte sostegno dei popolari europei al nostro movimento politico”, scrive su Twitter il vicepremier, lanciando anche un messaggio preciso all’alleato Matteo Salvini, dopo lo scontro di ieri sulle alleanze in Europa a causa della liaison dangereuse con la leader del Rassemblement National in Francia, Marine Le Pen.

L’annuncio di Tajani, infatti, ai più tra gli azzurri è sembrata una mossa per rimarcare ancora una volta le distanze dalla Lega, che non intende accettare veti da nessuno, tantomeno da Forza Italia, sul tipo di alleanze da stringere a Bruxelles. Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato forzista, è tra i primi a sottolineare l’importanza della partecipazione di Weber: ”La presenza del leader del Ppe al Consiglio nazionale di Forza Italia dimostra la centralità del nostro movimento nel contesto italiano ed europeo. È la conferma della costante azione che Tajani, da molto tempo, svolge nel cuore dell’Europa, contribuendo a creare un asse tra le forze moderate che devono puntare a un ruolo decisivo nel prossimo Parlamento europeo. Nel solco della difesa dei valori della libertà, della democrazia e di un europeismo attivo”.

“La presenza di Weber -assicura Gasparri- è quindi una prima e chiara risposta, insieme all’impegno di Tajani e di tutti noi, a quanti ci chiedono quale sarà il nostro ruolo nel futuro. Saremo protagonisti operosi, in Italia e in Europa. Sapendo che nessuno potrà mai eguagliare il valore di un leader come Berlusconi, ma ben consapevoli che il nostro impegno sarà totale, per onorarne la memoria e per proiettare in una dimensione europea la costruzione di un centrodestra che interpreti e rappresenti i valori della libertà e della democrazia”.