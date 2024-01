Fi: Tajani, ‘non cerchiamo consensi tra file alleati, aperti al mondo civico’

Gennaio 8, 2024

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Fi vuole cercare consensi “non tra le file dei nostri alleati. Noi vogliamo far crescere il centrodestra. Vogliamo cercare consensi nel mondo civico certamente ma anche nel grande partito dell’astensione, perché ritengo che ci sia voglia di una forza che si ispiri al Partito popolare europeo. Per questo dico che siamo pronti ad aprirci, anche ad accordi con altre forze che si riconoscono nei valori del popolarismo europeo”. Così Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Fi, in un passaggio del suo intervento in conferenza stampa.