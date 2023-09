Fi: Tajani, ‘non servono elemosine, al di sopra di quello che pensano avversari in malafede’

Settembre 9, 2023

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – “Tutti quanti ci davano per defunti già quando era vivo Berlusconi. Dopo la fine del nostro leader ci hanno dato per sotterrati. Invece abbiamo dato la dimostrazione a tutti che ci siamo. Ci sarebbe stato il fuggi fuggi se fosse stato vero quello che scrivevano tanti giornali”. Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier, dal palco di Azzurra Libertà, la kermesse dei giovani forzisti in corso di svolgimento a Gaeta, intervenendo nel panel dell’Assemblea nazionale Forza Italia Giovani.

“Berlusconi non aveva costruito soltanto un movimento politico per lui – ha continuato -, ma un movimento politico per l’Italia. La nostra casa è questa. Berlusconi è come un padre di famiglia che costruisce una casa e la lascia in eredità ai figli, noi abbiamo il dovere non di venderla, non di distruggerla, ma di rinforzarla”.

“I voti ce li prenderemo come abbiamo sempre fatto non abbiamo bisogno di elemosina da nessuno. Forza Italia ci sarà molto al di sopra di quello che dicono e pensano i nostri avversari anche in malafede. Le nostre bandiere sventoleranno”, ha concluso Tajani.