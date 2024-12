Fi: Tajani, ‘serve salto qualità, dal primo gennaio dobbiamo cambiare registro’

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – ”Conto su di voi, senza di voi non si va da nessuna parte. Non possiamo accontentarci del 10 per cento”, per arrivare al 20 per cento serve un salto di qualità” politico e organizzativo. Dal “primo gennaio dobbiamo cambiare registro”. Lo ha detto il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, al Cn.