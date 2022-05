FI: Tajani, ‘tensioni fisiologiche ma una spaccatura è leggenda’

Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag (Adnkronos) – Una spaccatura dentro Forza Italia tra i governisti e il resto del partito “è leggenda. Ci possono essere tensioni, è fisiologico. Ma parliamo di un cambio di un coordinatore regionale, non stiamo parlando di un cambio di linea politica. Non direi di fare tanta polemica per la decisione che riguarda una parte del nord Italia, i coordinatori sono nominati da Berlusconi, decide lui”. Lo ha detto Antinio Tajani a Radio 24 a proposito delle polemiche interne dopo la nomina del nuovo coordinatore lombardo di FI.