Fi: Tamajo verso rinuncia, Chinnici pronta per seggio a Parlamento Ue**

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – L’azzurro Edy Tamajo, recordman di preferenze in Sicilia alle ultime europee (oltre 120mila), sarebbe pronto a rinunciare al suo seggio a Bruxelles per ‘cedere il posto’ a Caterina Chinnici, che pure ha avuto un ampio consenso (più di 90 mila voti) ed è stata candidata sotto le insegne di Forza Italia, fortemente voluta dal segretario nazionale Antonio Tajani, come simbolo della lotta alla mafia.

L’annuncio della ‘staffetta’, riferiscono autorevoli fonti parlamentari azzurre, dovrebbe essere dato in occasione della conferenza stampa convocata oggi pomeriggio alle 15.30, nella sede nazionale forzista, da Tajani, insieme al governatore siciliano, Renato Schifani.