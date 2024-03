Fi: Tassinari, ‘buon lavoro a Pittalis, Cappelacci e Rini’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro all’onorevole Pietro Pittalis, nominato oggi segretario regionale di Forza Italia in Sardegna. Sono certa che saprà svolgere al meglio il questo nuovo, importante incarico e che la sua esperienza sarà preziosa per rinforzare ancora di più il partito nella regione. Buon lavoro e complimenti anche all’onorevole Ugo Cappellacci e ad Emily Rini, responsabili dei neonati dipartimenti Insularità e Montagna”. Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente della segreteria regionale dell’Emilia-Romagna e segretaria della Romagna.