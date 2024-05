Fi: Ternullo, ‘buon lavoro a Nicoletta La Bella, responsabile Famiglia in Sicilia’

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Congratulazioni a Nicoletta La Bella per la nomina a responsabile del Dipartimento famiglia di Forza Italia in Sicilia. Nicoletta è da anni impegnata per la difesa delle donne, per la tutela della legalità e per dare sollievo ai giovani e giovanissimi che si trovano in condizioni di disagio sociale. Da referente nazionale del Dipartimento famiglia di Forza Italia, le auguro buon lavoro, certa che saprà garantire un valido sostegno a tutela del nucleo familiare, colonna portante della nostra società”. Lo dichiara la senatrice e responsabile del Dipartimento famiglia di Forza Italia, Daniela Ternullo.