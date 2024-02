Fi: Tripodi, ‘con elezione Tajani inizia nuovo futuro’

Febbraio 25, 2024

Roma, (Adnkronos) – “Con l’elezione per acclamazione di Antonio Tajani a segretario nazionale di Forza Italia inizia un nuovo futuro. Congratulazioni di cuore ad Antonio, tra i fondatori del nostro movimento e uomo di riconosciuta capacità politica e quella rara autorevolezza che gli consentono di guidarci con passione. Sono molto grata al segretario, per l’equilibrio che ha utilizzato nel preservare l’unità di Forza Italia, la valorizzazione di territori, giovani e donne per le serie proposte politiche messe in campo nell’azione di governo”. Lo afferma Maria Tripodi, sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale.

“Il nostro partecipatissimo Congresso, ci spinge a lavorare ancora di più e meglio -aggiunge- per aprirci a tutti gli italiani che vedono in noi la nuova dimora dei moderati. Sarò al fianco del segretario, dei vice: Deborah Bergamini, Stefano Benigni, Alberto Cirio, Roberto Occhiuto e di tutto il gruppo dirigente eletto, al quale esprimo le mie più vive felicitazioni. Insieme, con l’orgoglio azzurro che ci contraddistingue lavoreremo alacremente per l’Italia”.