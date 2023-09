Fi: Zangrillo, ‘Tajani resti alla guida del partito anche dopo il congresso’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Sono assolutamente favorevole all’ipotesi di Tajani segretario di Forza Italia anche dopo il congresso di febbraio: è una guida salda, che spicca e dà garanzie”. Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, punta su Antonio Tajani per la guida del partito fondato da Silvio Berlusconi. “Perdere una persona della statura politica e istituzionale di Silvio Berlusconi sarebbe stato uno choc per qualsiasi partito -dice- . Ma Berlusconi ci ha lasciato un’eredità politica, il berlusconismo, che non scomparirà. Forza Italia è una realtà determinante nel governo, il centrodestra non può farne a meno”.

Ora il partito andrà a congresso a febbraio: “Tajani è stato nominato segretario pro-tempore, e abbiamo la fortuna di poter contare su persone come lui che hanno seguito l’intera storia politica di Berlusconi e che hanno avuto il merito di ricoprire ruoli importantissimi nelle istituzioni. Oggi in politica essere connessi con la dimensione europea è decisivo”.

Quindi anche dopo il congresso sarebbe favorevole a eleggere Tajani segretario nazionale di Forza Italia? «Assolutamente sì, anche in futuro. Tajani è una guida salda, ha esperienza. Nel nostro partito ci sono tante figure su cui contare ma lui spicca e dà più garanzie. In una fase politica come l’attuale ci vuole una guida d’esperienza”. S