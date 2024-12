Fibrosi cistica, Amazon e Lifc in un progetto per l’inclusione lavorativa

3 Dicembre 2024

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) – In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra oggi 3 dicembre, Amazon ha annunciato la nuova iniziativa di inclusione lavorativa di persone con fibrosi cistica. Il progetto, avviato presso i centri di distribuzione Amazon situati nel Lazio, a Colleferro, in provincia di Roma, e Passo Corese, in provincia di Rieti, ha rappresentato una nuova occasione per l’azienda di ridefinire gli standard di accessibilità e inclusione negli ambienti di lavoro. Per farlo è stata fondamentale la collaborazione della Lega italiana fibrosi cistica (Lifc), con cui l’azienda porta avanti un dialogo costante.

“Siamo orgogliosi di essere parte integrante di questo progetto. Per offrire alle persone con fibrosi cistica un luogo di lavoro sicuro e accessibile, ci siamo affidati al prezioso aiuto degli esperti, con i quali abbiamo trovato le soluzioni migliori per adattare i nostri processi, metodi e postazioni di lavoro – afferma Lorenzo Barbo, responsabile Amazon Italia Logistica – Il nostro obiettivo primario è consentire a tutti i nostri dipendenti di lavorare in sicurezza. Ci impegniamo ogni giorno perché i nostri luoghi di lavoro possano diventare sempre più aperti e inclusivi”.

Con l’obiettivo di offrire la massima sicurezza possibile – si legge in una nota – l’azienda ha eseguito un’attenta analisi del completo processo e delle procedure, a partire dalla fase di selezione, con la redazione di un questionario pre-assuntivo specifico. Inoltre, con l’obiettivo di evitare infezioni tra lavoratori con fibrosi cistica che entrano in contatto nello stesso ambiente di lavoro, Amazon ha adottato una serie di misure preventive richieste dalla Lifc in accordo con la Sifc (Società italiana fibrosi cistica). Ogni dipendente con fibrosi cistica è stato assegnato a postazioni specifiche, su processi diversi e, dove possibile, su turni diversi. La postazione di lavoro viene sanificata prima dell’inizio di ogni turno e ogni dipendente ha una pausa differenziata in un’area dedicata, oltre a usufruire di servizi igienici separati. Viene inoltre offerta la possibilità di usufruire di pause aggiuntive ed, eventualmente, di turnazione part-time. La qualità dell’aria all’interno dei magazzini viene monitorata periodicamente e l’azienda mette a disposizione le mascherine, che sono obbligatorie solo per le aree comuni.

“E’ stato fatto un altro importante passo per rendere la fibrosi cistica meno ‘invisibile’ e ringraziamo Amazon per aver scelto di essere al nostro fianco – dichiara Antonio Guarini, presidente Lifc – La fibrosi cistica (Fc) è una malattia genetica che non danneggia in alcun modo le capacità intellettive e non si manifesta sull’aspetto fisico, né alla nascita né in seguito nel corso della vita, per questo viene definita la ‘malattia invisibile’. Le sembianze di questa patologia concorrono a creare ancor più difficoltà in termini di inclusione sociale. La malattia c’è, il paziente vive con una patologia grave, ma tutto ciò non si vede. Per questo è importante intervenire e permettere, con l’attuazione di tutte le regolamentazioni del caso, che ogni paziente Fc possa accedere al mondo del lavoro senza sentirsi escluso”.

Il progetto portato avanti con la Lega italiana fibrosi cistica si colloca nell’impegno di Amazon di offrire un ambiente di lavoro il più accessibile possibile, guidato dalla convinzione che le aziende debbano ricoprire un ruolo proattivo per contribuire alla costruzione di una società sempre più inclusiva. Nel corso degli ultimi anni i programmi di inserimento lavorativo per persone con disabilità sono stati diversi. Un primo risultato si è raggiunto, in collaborazione con l’Ente nazionale sordi, con un’iniziativa rivolta all’inclusione lavorativa di persone sorde nella rete logistica Amazon. Il progetto, lanciato nel 2021 con il coinvolgimento di tutti i centri di distribuzione in Italia, si è ora ampliato anche al network dei depositi di smistamento. Ad oggi sono 150 le persone sorde assunte nei magazzini italiani. Un altro passo importante è stato rappresentato dall’attento lavoro di analisi, implementazione di procedure e formazione, che ha permesso ad Amazon di assumere persone nello spettro autistico nella propria rete logistica. Con il supporto di associazioni locali come Autismo Abruzzo onlus, oggi sono 6 i dipendenti autistici impiegati nei centri di distribuzione dell’azienda in Lazio, Abruzzo ed Emilia Romagna.

“In questo percorso – conclude Barbo – possiamo fare affidamento su 3 grandi alleati. Il primo sono tutte le associazioni, enti e realtà locali che ci supportano nel capire come modificare i nostri processi per rendere i nostri luoghi di lavoro sempre più accoglienti. Il secondo è l’ascolto costante delle persone, delle loro esigenze, in ottica di miglioramento continuo. Il terzo è la tecnologia, nostro elemento distintivo”. Proprio la tecnologia costituisce un prezioso supporto del lavoro dei dipendenti, consentendo di migliorare i processi quotidiani in termini di sicurezza e benessere, e diventando un asset strategico che consente di offrire nuove opportunità di lavoro anche a chi per molto tempo ha rischiato, e purtroppo ancora rischia, discriminazioni e barriere all’ingresso.