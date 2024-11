Fiera Artigianato: Santanchè, ‘numero molto importanti, ringrazio espositori’

30 Novembre 2024

Milano , 30 nov. – (Adnkronos) – La Fiera dell’Artigianato è la più importante manifestazione del settore “a livello mondiale. Ringrazio tutti gli espositori”. Lo ha detto oggi il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, durante il suo intervento all’inaugurazione dell’Artigiano in Fiera di quest’anno, in corso a Milano. La fiera registra “numeri molto importanti”. Il ministro ha poi ricordato come le fiere siano “elemento fondamentale per il turismo”. “C’è un disegno di legge che riguarda le botteghe d’arte e gli artigiani, coloro che aiutano nell’identità e nell’appartenenza della nostra nazione”, ha poi chiosato.