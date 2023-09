Fiere, al Gis Focus su sicurezza lavoro e riconversione energetica

Settembre 20, 2023

Piacenza, 20 set. – (Adnkronos) – La sicurezza sul posto di lavoro e la riconversione energetica dell’universo del terminalismo e della logistica saranno due dei temi centrali durante la 9ª edizione del GIS, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma dal 5 al 7 Ottobre 2023 nei padiglioni del Piacenza Expo. All’interno del ricco palinsesto di conferenze, convegni e workshop in programma durante la più grande manifestazione europea dedicata alle nuove proposte e alle innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali – infatti, INAIL e le principali associazioni di categoria del terminalismo e della logistica si ritroveranno per fare il punto sullo stato dell’arte dei rispettivi comparti.

In un Paese che solo da gennaio a luglio 2023 ha contato 559 vittime sul lavoro (+4,4% rispetto a luglio 2022) e 344.897 denunce di infortunio, INAIL, Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, ha organizzato per giovedì 5 ottobre (Sala A, dalle ore 14:30) il workshop “Verifica periodica e formazione: i contributi di Inail alla sicurezza sul lavoro”, moderato da Sara Anastasi, INAIL DIT. In agenda focus su “L’esperienza di Inail nelle prime verifiche periodiche: criticità e potenzialità”, “Le istruzioni operative di Inail per le prime verifiche periodiche”; “Le esperienze del soggetto privato nelle verifiche periodiche”; “La formazione per la sicurezza degli operatori: esperienze dal territorio”; “Realtà virtuale e aumentata per la formazione e addestramento degli operatori”. Tra i relatori, Luigi Monica (Inail Dit), Pierpaolo Neri (Direttore Unità Operativa Impiantistica-Antinfortunistica della Ausl della Romagna) e Sara Anastasi (Inail Dit).

La riconversione energetica verso paradigmi che assicurino sostenibilità ambientale e risparmio economico nell’ottica della decarbonizzazione totale entro il 2050, sarà invece il tema del convegno organizzato da Ship2Shore in collaborazione con A&T e FAB, dal titolo “Terminalismo e logistica fra sfide energetiche e innovazioni tecnologiche”, in programma venerdì 6 al Palabancasport dalle ore 10, moderato da Angelo Scorza (Direttore Responsabile Ship2shore). Tra i panelists confermati: Luciana Ferrone ( Vicepresidente Nazionale Cna Fita); Alessandro Ferrari (Assiterminal); Sandra Forzoni (Fite Trasporti Eccezionali); Nora Rossi, (Wista); Dario Soria (Assocostieri); Giorgio Berlingieri (Adim); Fabrizio Vettosi (Confitarma); Giuseppe Tagnocchetti (Trasporto Unito), Davide Falteri (Federlogistica), Francesco Vetrò (Università di Parma), Enrico Vergani (Bonelli Erede), Alberto Rossi, (Assarmatori) e Manuel Scortegagna (Fedespedi). Al termine del convegno si terrà la cerimonia di premiazione degli Itala-Italian Terminal and Logistic Awards 2023.

Ma nel palinsesto della tre giorni piacentina del GIS non mancheranno incontri dedicati anche all’evoluzione tecnica, all’aggiornamento professionale e alle ultime novità in ambito legale e normativo riguardanti il mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il programma completo delle conferenze e degli incontri è consultabile sul sito: https://gisexpo.it/. “Questa 9ª edizione del GIS si presenta con dei numeri da record sia per quantità di espositori confermati (circa 500 fra diretti e ditte rappresentate) che per numero di operatori che si sono già pre-registrati per venire a visitare la mostra piacentina. Particolarmente significativo anche l’incremento di espositori esteri rispetto alle precedenti edizioni, un fatto questo che rileva il carattere sempre più internazionale della nostra manifestazione», dichiara Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice dell’evento.

“A tal riguardo” – continua Potesta’ – “ci inorgoglisce il fatto che la ESTA-European Association for the Abnormal Road Transport and Mobile Crane Rental Industry abbia deciso di organizzare al GIS un suo convegno sulla formazione degli operatori, un tema questo di estrema importanza anche per la sicurezza sul lavoro. A questo convegno – che si terrà nella mattinata del 6 Ottobre – interverranno il Presidente di Esta Fabio Belli, il Direttore di Esta Ton Klijn, il Presidente di Anna-Associazione Nazionale Noleggi Autogrù e Trasporti Eccezionali Daniela Dal Col e Christoph Behmüller Manager del Training Centre della Liebherr di Ehingen, e saranno previsti anche interventi della Direzione della Polizia stradale e del Ministero del Lavoro”.

Tuttavia il GIS sarà anche un’occasione di festa e di premiazioni per i partecipanti: confermate infatti anche per questa 9ª edizione, le tradizionali serate dedicate ai riconoscimenti per le eccellenze della filiera, che si terranno durante l’arco della manifestazione nei padiglioni del Piacenza Expo, come, l’Italplatform-Italian Access Platform Awards (che si terrà Giovedì 5 Ottobre e sarà dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota), il già citato Itala-Italian Terminal and Logistic Awards (che si svolgerà nella tarda mattinata di Venerdì 6 Ottobre e sarà dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica) e l’Ilta-Italian Lifting & Transportation Awards (che si terrà nella prima serata di Venerdì 6 Ottobre e sarà dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali). Eventi che costituiscono anche un importante momento di networking tra i più importanti operatori di questi comparti. Tornerà inoltre quest’anno, dalle 19,30 di Venerdì 6 Ottobre, il Gis By Night, momento di socialità che permetterà a tutti gli espositori del GIS e alla loro clientela più importante di incontrarsi all’interno del quartiere fieristico di Piacenza, dove saranno allestiti buffet a tema e intrattenimenti a sorpresa. In occasione di questa nona edizione del GIS, infine, Mediapoint & Exhibitions srl presenterà inoltre la nuovissima fiera “T3-Truck Tyre Trailer’, manifestazione in programma dal 17 al 19 Ottobre 2024 (www.t3-expo.it) interamente dedicata a tutti i mezzi di trasporto comprendendo tra questi camion, furgoni, rimorchi, la loro componentistica e i relativi pneumatici.