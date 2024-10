Fiere: al T3 tutte le novità dei veicoli e mezzi di trasporto

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – Le principali novità riguardanti le tecnologie, i mezzi e i veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, gli allestimenti, i rimorchi e i semirimorchi, gli pneumatici e la componentistica, i prodotti e i servizi per la filiera dei mezzi di trasporto, alla prima edizione del T3-Truck Tyre Trailer (camion, pneumatici e rimorchi) in programma fino a domani, sabato 19 ottobre, a Piacenza. Dal nuovo eMoovy di Iveco 100% elettrico, al pluripremiato semirimorchio elettrico Skoe presentato da Schmitz Cargobull Italia, a quello di Fgm per il soccorso stradale a tre assi allungabile, fino alle officine mobili ‘taylor made’ assemblate da Syncro System secondo le esigenze del cliente.

“Con grande piacere a questo T3 presentiamo la nuova gamma Iveco modello Year 2024 – spiega Matteo Ferrari, presidente e amministratore delegato di Ara 1965 Spa e dealer Iveco per Parma e Piacenza – In particolare, siamo felici di mostrare il nostro eMoovy, sviluppato in collaborazione con Hyundai, mezzo 100% elettrico con un’autonomia di 300 km. La nostra gamma di veicoli elettrici si amplia così con un veicolo leggero, concepito per la distribuzione e la movimentazione di merci nelle aree urbane. Date le sue dimensioni, è infatti un mezzo multi-uso, che, a seconda degli allestimenti, potrà essere adibito al trasporto di qualsiasi genere di materiale, fino all’uso nell’edilizia, grazie a un cassone che potrà anche essere ribaltabile. In particolare qui in fiera abbiamo portato il modello allestito con la cella frigo. eMoovy è infatti adatto anche per la distribuzione di tutta la tipologia di merci refrigerate, sia sottozero che a temperatura ambiente”.

Punta sull’elettrico anche Schmitz Cargobull Italia, che alla kermesse piacentina, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, ha proposto il pluripremiato Skoe. A presentarlo, Marco Benvenuti, area manager di Schmitz Cargobull Italia: “A questa prima edizione del T3 portiamo il nuovo semirimorchio elettrico Skoe. Sviluppato internamente da Schmitz Cargobull, rappresenta la nostra risposta alle richieste del mercato a livello di logistica. La nuova unità completamente elettrica è adatta sia per gli scarichi notturni, che per la logistica a livello urbano. Skoe ha un assale che riesce a produrre energia per caricare le batterie da 32 kW, mentre il disavanzo di tara è soltanto di 150 kg rispetto a un veicolo normale”.

Ocm Steel, concessionario ufficiale Fgm, al Piacenza Expo ha portato due semi rimorchi per il soccorso stradale. “Come Ocm, presentiamo due prodotti: l’Fgm32 e l’Fgm35 – spiega Fabio Marcoccia, responsabile vendite Ocm Steel – Il primo è un semirimorchio per il soccorso stradale, a tre assi, allungabile con piano mobile. La forza di questo mezzo è che il piano mobile è sempre carreggiabile, anche in fase di allungamento. Le rampe posteriori sono a inclinazione idraulica a doppio sfilo idraulico, ed è dotato di verricello di carico e discarico, una soluzione per il recupero di veicoli incidentati, ma anche per trasporto di veicoli nuovi seminuovi, estremamente pratica, veloce e robusta. L’Fgm35, invece, è un semirimorchio due assi con una culla utile di 6,88 metri, quando è chiusa, ma allungabile fino a 12,46 metri. Altra caratteristica del Fgm35 è il sistema di sterzata idraulica Tridec. Punto di forza di entrambe le macchine è il telaio zincato a caldo, che esclude problemi di ruggine nella vita utile del bene”.

Ma il T3 non è solo una vetrina per le novità dei grandi produttori, è anche la fiera che mette in luce le grandi capacità degli imprenditori italiani della filiera degli allestimenti, un fiore all’occhiello del nostro Paese. Come la Syncro System Spa, azienda specializzata negli allestimenti modulari per furgoni. “Ci occupiamo di installare magazzini e officine mobili su veicoli commerciali – spiega Luca Comunello, presidente di Syncro System – Qui presentiamo il nostro sistema modulare componibile, composto da una grande quantità di elementi diversi, che possono essere messi assieme a seconda delle esigenze del cliente. È una sorta di ‘Lego’ che si può assemblare in maniera diversa. I nostri tecnici partono dalle esigenze del singolo cliente e, assieme a lui, studiano la soluzione migliore per ogni caso. Di fatto proponiamo soluzioni realizzate su misura – taylor made – su prodotti industriali, certificati e garantiti. La nostra attività è cominciata nel 1996 e da allora abbiamo gestito all’incirca 100.000 veicoli. E sono tutti, ribadisco, allestimenti diversi e personalizzati”.