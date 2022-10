Fiere: dal 3 all’11 dicembre torna l’Artigianato in fiera

Settembre 29, 2022

Milano, 29 set. (Adnkronos) – Ge.Fi. Gestione Fiere annuncia la ventiseiesima edizione di Artigiano in Fiera, in programma da sabato 3 a domenica 11 dicembre 2022, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. L’evento in grado di radunare artigiani da ogni angolo del mondo, in rappresentanza di oltre 100 Paesi, avrà proprio il ‘giro del mondo in unico luogo’ come uno dei temi portanti.

“Diamo risalto alle imprese artigiane, valorizzando un’economia incentrata sulle persone e sul territorio dove lavorano – spiega il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere, Antonio Intiglietta -. L’emozione e lo stupore che scaturiscono dall’incontro tra i nostri espositori e i visitatori, affascinati da storie, prodotti e tradizioni, rappresentano una precisa scelta del mondo al quale tendiamo e del futuro che vogliamo. La nostra fiera non è solo la più grande rappresentazione di culture di tutto il mondo, ma è anche la destinazione ideale per chi sceglie di sostenere la vera economia a dimensione umana”.

L’ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito. E mai come quest’anno la procedura è semplice e veloce: a partire dalla fine di ottobre tutti gli iscritti alla community di Artigiano in Fiera (visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale) riceveranno direttamente sul loro indirizzo e-mail l’invito gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi. Chi, invece, non si è mai registrato potrà scaricare il suo invito gratuito sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click.