Fiere: inaugura Bimu, in esposizione 3.000 macchine utensili 4.0 per un valore di 400 mln

Ottobre 12, 2022

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Settecento imprese, il 37% delle quali provenienti dall’estero e tremila macchine utensili 4.0 esposte, per un valore di circa 400 milioni di euro. Questi i principali numeri di Bimu 2022, la fiera biennale internazionale dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili organizzata da Ucimu, che apre i battenti oggi a Rho FieraMilano. Circa 65mila metri quadri di esposizione, quest’anno in concomitanza con la fiera del settore del legno, Xylexpo. L’obiettivo, spiega Barbara Colombo, presidente di Ucimu-Sistemi per produrre, “creare una sinergia nei settori di riferimento. E -sottolinea- visto che dalle preregistrazioni è risultato un interesse nell’85% dei casi verso entrambe le manifestazioni, possiamo affermare che l’obiettivo è stato raggiunto”.

Tra i temi sui quali è puntata l’attenzione di questa edizione di Bimu, giovani e robotica: “Dai dati elaborati da Siri e Ucimu -afferma Colombo- i robot installati in Italia oggi sono più di 12mila. Nel 2021 si è registrato un record assoluto nel consumo dei robot in Italia e l’installazione dei robot nel 72% dei casi è relativo a robot di manipolazione, contribuendo quindi ad incrementare i livelli di automazione di tutti i processi produttivi del sistema manifatturiero italiano”.

Quanto ai giovani, “sono circa 4mila gli studenti che si sono accreditati, alcuni dei quali provenienti da Paesi esteri, accompagnati da professori e tutor”. Del resto, osserva la presidente di Ucimu, “la transizione digitale ha contribuito ad avvicinare i giovani al nostro settore”, anche se “il ‘mismatch’ tra domanda e offerta di lavoro è ancora ampio”. Per questo, avverte, “accanto al lavoro che tutte le aziende del settore stanno facendo, investendo su percorsi di formazione interna e crescita professionale per i giovani assunti, è anche importante e fondamentale un intervento da parte del Paese nei confronti della scuola”.