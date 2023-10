Fiere: Pazzali (Fondazione Fiera Milano) riconfermato nel board of directors Ufi

Ottobre 26, 2023

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, è stato rieletto nel board of directors di Ufi-The global association of the exhibition industry, l’associazione globale che rappresenta il settore fieristico. Il mandato avrà durata triennale e inizierà dopo l’assemblea generale dell’associazione, che si terrà il prossimo 1 novembre a Las Vegas (Usa), in occasione del congresso dell’associazione.

“Con grande soddisfazione accolgo questa riconferma che è una opportunità per tutto il settore fieristico italiano -commenta Pazzali-. La capacità di fare sistema con tutti gli attori internazionali presenti in questa associazione, che abbiamo già sperimentato in questi anni, ci rende più forti nel portare avanti il nostro ruolo nell’economia mondiale. Le fiere si confermano partner per lo sviluppo della nostra industria favorendo l’internazionalizzazione e l’innovazione”.

Ufi è l’associazione globale di riferimento degli organizzatori di fiere, dei gestori dei centri espositivi, delle principali associazioni nazionali ed internazionali del settore fieristico e dei loro partner. L’obiettivo principale di Ufi è rappresentare, promuovere e sostenere gli interessi dei suoi associati e del settore fieristico nel suo complesso. Ufi raccoglie più di 820 associati da oltre 85 paesi nel mondo e rappresenta direttamente più di 50.000 persone. Più di 1.000 fiere internazionali hanno ricevuto la certificazione di Ufi Approved Event, garanzia di qualità per visitatori ed espositori.

Il board of directors è composto da 60 membri, in rappresentanza di tutte le aree geografiche. Il suo ruolo è quello di attuare le decisioni prese dall’assemblea generale, sviluppare le politiche dell’associazione ed elaborare nuove proposte relative alle fiere a livello internazionale.

“Sono molto lieto di ringraziare tutti, sia i nuovi membri che i membri rieletti nel board of directors di Ufi -afferma Michael Duck, presidente di Ufi e Evp commercial development di Informa Markets-. Sono estremamente orgoglioso di collaborare con persone entusiaste e desiderose di dare il proprio contributo al nostro settore. È un momento storico elettrizzante, che segna la ripartenza delle nostre fiere in tutto il mondo. Desidero esprimere un grande e personale grazie a tutti”.