Fifa, record di 4.387 trasferimenti a gennaio, spesi 1,57 miliardi

Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – La Fifa ha pubblicato il suo International Transfer Snapshot (gennaio 2023), un’analisi dell’attività di trasferimento dei giocatori durante il recente periodo di mercato, che conferma cifre record in relazione ai trasferimenti internazionali e alle commissioni. Secondo il rapporto, un totale di 4.387 trasferimenti internazionali sono stati completati nel calcio maschile durante la finestra di gennaio 2023. Questo rappresenta il massimo storico dal lancio del Transfer Matching System nel 2010. Anche la spesa totale dei club per le commissioni di trasferimento ha stabilito un nuovo record: a gennaio sono stati spesi 1,57 miliardi di dollari, circa 230 milioni di dollari in più rispetto alla precedente finestra record di gennaio del 2018.

Il numero di trasferimenti nel calcio maschile è aumentato del 14,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (3.834), con il valore totale delle commissioni di trasferimento in aumento del 49,4% rispetto all’importo speso a gennaio 2022 (1,05 miliardi di dollari). I club inglesi sono in cima alla classifica per la spesa per le commissioni di trasferimento internazionale nel gennaio 2023 con un esborso totale di 898,6 milioni di dollari -pari al 57,3% della spesa totale a gennaio a livello globale- seguiti a notevole distanza dalla Francia con 131,9 milioni di dollari e dalla Germania con 85,8 mln, seguono Portogallo con 47,6, Spagna con 44,2 e Olanda con 23,2 mln di dollari.

Anche nel gioco femminile, il numero totale di trasferimenti internazionali ha raggiunto un nuovo massimo storico con 341 trasferimenti oltre confine, con un aumento del 30,2% rispetto a gennaio 2022. Anche le spese di trasferimento nel calcio femminile hanno stabilito un nuovo record con 774.300 dollari spesi nella recente finestra. L’elenco dei trasferimenti in entrata è guidato dalla Colombia con 35, mentre Svezia e Stati Uniti erano entrambi i numeri uno per i trasferimenti in uscita, ciascuno con 26. Questo è il terzo anno consecutivo che la Fifa pubblica una tale istantanea poco dopo la conclusione della finestra di trasferimento internazionale di gennaio, fornendo una panoramica dei trasferimenti globali che coinvolgono giocatori sia maschili che femminili. La Fifa pubblicherà la prossima istantanea all’inizio di settembre dopo la conclusione del periodo di mercato di metà anno.