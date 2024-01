Filippine: in elicottero al concerto dei Coldplay, critiche contro il presidente

Gennaio 22, 2024

Manila, 22 ott. (Adnkronos) – Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr è stato criticato per aver utilizzato un elicottero presidenziale per andare al concerto dei Coldplay a nord della capitale Manila venerdì scorso. Molti cittadini hanno accusato sui social il presidente di sprecare i soldi dei contribuenti, sottolineando che invece i cittadini della capitale e i pendolari devono sopportare quotidianamente l’enorme traffico cittadino e utilizzare anche la sua superaffollata metropolitana.

La Sicurezza presidenziale ha commentato che la Philippine Arena, dove si è tenuto il concerto, ha “sperimentato un afflusso senza precedenti di 40.000 persone, che hanno assistito con entusiasmo all’esibizione, con conseguenti e impreviste complicazioni per il traffico, una potenziale minaccia per la sicurezza del nostro presidente”. Da parte sua, l’attivista Renato Reyes ha descritto la decisione come “un grave insulto a milioni di pendolari filippini”, aggiungendo che la metropolitana di Manila è stata classificata come quella con il traffico peggiore in un recente sondaggio internazionale. “Siamo di fronte a una tremenda crisi dei trasporti di massa che ha causato un traffico terribile e spostamenti da incubo per la gente comune”, ha affermato.

Durante lo show, il frontman dei Coldplay Chris Martin ha scherzato sul traffico a Manila e ha ringraziato il pubblico per la sua forza di volontà: “Abbiamo visto un po’ di traffico. Penso che il traffico di Manila sia al primo posto nel mondo. Grazie per aver fatto ogni sforzo per essere qui”. Il TomTom Traffic Index 2023 ha recentemente nominato Metro Manila come la linea metropolitana più lenta, in un sondaggio condotto su 387 città in 55 paesi. Secondo il rapporto, in media, ci vogliono 25 minuti e 30 secondi per percorrere 10 km nella regione della capitale.